Zaama Town Hall: Débat télévisé sous le thème “d’où vient la violence domestique?”

Dans le cadre de son troisième Town Hall, “Munathara Initiative” lance un nouveau débat télévisé sur le sujet de la violence domestique sous le titre : “D’où vient la violence domestique?”.

La Tunisie connaît depuis des années une grande vague de violence notamment dans le milieu familial. La violence domestique à l’égard de la femme et l’enfant spécifiquement, s’est manifestée sous ses formes les plus inquiétantes pendant ces deux derniers mois.

Malgré la mise en place des dispositifs et des législations de protection des femmes et des enfants contre cette violence, les chiffres officiels du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées décrivent une hausse importante des cas de violence domestiques.

80% des femmes sont victimes de leurs maris. Selon le délégué général de la protection de l’enfance, le foyer familial est le premier lieu de “menace” pour les enfants avec plus de 53%.

Avant le débat télévisé, Munathara à lancé comme d’habitude la compétition sur son site officiel destinée aux jeunes tunisien(e)s âgés entre 16 et 35 ans. 226 participant(e)s ont filmé des vidéos de 99 secondes dans lesquelles ils/elles ont partagé leurs points de vue concernant la problématique annoncée. 8 participant(e)s ont été selectionné(e)s pour débattre du sujet à côté des officiels, des experts et des activistes de la société civile.

Zaama Town Hall sera diffusé dimanche 19 décembre 2021 en direct à 21h00, sur El Hiwar Ettounsi. L’émission est animée par Elyes Gharbi.

Tekiano avec Munathara Initiative