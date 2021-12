Match Tunisie vs Algérie: Lien streaming de la finale de la coupe Arabe Fifa 2021 (18 décembre)

La Tunisie s’oppose à l’Algérie samedi 18 décembre en finale de la 10e édition, de la coupe Arabe Fifa 2021. Le match Algérie vs Tunisie sera joué à 16h au stade Al-Bayt.

Une finale Algérie Tunisie des plus effervescentes aux couleurs maghrébines, préparative pour la coupe du monde Qatar 2022 se joue en ce samedi après neuf journées et deux semaines de compétition.

La finale Tunisie Algérie sera dirigé par l’arbitre allemand l’arbitre allemand, Daniel Siebert, assisté de ses compatriotes Rafael Foltyn et Christian Gittelmann. Elle sera précédée du match classement Qatar-Egypte, qui se joue au stade Ras Abu Aboud à 11h.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Algérie en direct live sur les chaines Beinsports ar 1,On Time Sports et Al Kass 1. Lien streaming gratuit du match Tunisie vs Algérie: https://www.youtube.com/watch?v=0D0igTJBPHM . Beinsports diffuse les matchs de la coupe arabe Qatar 2021 en streaming gratuit sur sa chaine youtube. Pour connaitre les actualités de la compétition, suivez le hashtag #FIFAArabCup 2021.

