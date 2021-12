Journées de L’Artisan, 8e édition du 24 au 26 décembre 2021, à Slim Centre Sousse

La 8ème édition de ” Les Journées de L’Artisan ” se déroule du 24 au 26 décembre 2021 dans l’espace Slim Center à Sousse, à l’initiative de l’Office national de l’artisanat et l’Association Arts & Traditions et en partenariat avec l’Association Be Tounsi.

Le Rendez-vous incontournable avec les meilleurs artisans et créateurs venant de toute la Tunisie se renouvelle pour la huitième fois et toujours avec le même plaisir et le même enthousiasme.

Une expo-vente des meilleurs créations de plus de 60 artisans Tunisiens sélectionnés pour leurs savoir-faire est proposée. Les 3 jours réservent aussi un programme très riche et varié dans un emplacement très achalandé de la zone touristique à Sousse.

Le complexe Slim Centre se fera le plaisir de vous accueillir et vous offrir le programme suivant:

– Espace d’exposition spécial fin d’année animé par 80 exposants venus des différentes régions de la Tunisie pour présenter une variété des produits, habillements, accessoires, décorations, bijoux , produits de terroir, cosmétiques bio artisanaux ,décoration, ameublement….

– Espace enfants ,Trampoline Pack de 400 m² animé par des ateliers de maquillages, de peinture ,moulage de pâtes, Déguisement ,calligraphie….

– Un parc de jeux gonflables sera mis à la leur disposition avec animation clowns , jeux et danse… et des stands d’animation.

