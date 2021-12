OPPO dévoile ses lunettes intelligentes “AIR GLASS” et le processeur “MariSilicon X” conçu pour la photographie

OPPO a présenté ses lunettes intelligentes AIR GLASS dotées de la réalité augmentée (AR) ainsi que MariSilicon X, le premier processeur OPPO à la pointe de la technologie conçue spécialement pour la prise d’image et ce lors de l’événement d’OPPO INNO DAY 2021, le rendez-vous annuel technologique de la marque.

AIR GLASS : un design fin, léger et des fonctionnalités high-tech

Les lunettes intelligentes d’OPPO sont équipées d’un micro-projecteur Spark développé par OPPO, un micro-LED de pointe ainsi qu’un un guide d’ondes optique.

Les lunettes connectées AIR GLASS OPPO dotées du savoir-faire de la réalité augmentée réagissent à vos requêtes via le toucher, la voix, le mouvement de la tête et le mouvement de la main, dans le but de vous permettre d’accéder rapidement en toute faciliter aux informations dont vous avez besoin.

« OPPO a exploré depuis quelques années l’univers de la réalité augmentée (XR extended reality). Aujourd’hui avec OPPO Air Glass, nous avons créé le produit réellement à la portée de main de nos utilisateurs », a déclaré Levin Liu, vice-président et responsable de l’Institut de recherche d’OPPO. « Doté d’un design futuriste, OPPO Air Glass vas révolutionner votre vision de l’information. Avec son écran les lunettes OPPO Air Glass vous permettent de lire les messages clés, ainsi vous allez voir le monde autrement ! »

OPPO Air Glass vous donne accès à multiples informations tels que : la météo, le calendrier, la santé, le téléprompteur, la traduction et la navigation et se distingue par son design minimaliste et fluide, et ne pèse que 30 g seulement. En effet, les lunettes discrètes et intelligentes OPPO peuvent être portées comme une paire de lunettes ordinaires au quotidien. C’est dans ce sens que les montures des lunettes sont à la fois tellement fines, élégantes et incurvées. Le tout posé sur une barre tactile qui ressemble à une tige de plumes.

Dès la conception du prototype l’objectif de la marque est de fixé un cadre léger et mince, qui abrite toutes les composants, spécialement la plateforme Qualcomm Snapdragon Wear 4100. La mouture d’OPPO Air Glass est fabriqué avec la technique CNC, conférant au design une touche d’exquisité et de précision.

Le système d’affichage OPPO Air Glass de 0,5 cm3 est équipé du Micro-projecteur Spark développé par OPPO. Le projecteur est doté d’un boîtier en métal CNC avec un module de lentille en verre ainsi il est alimenté par une Micro-LED high tech, extrêmement lumineux allant jusqu’à 3 millions de nits. OPPO Air Glass est adapté aux utilisateurs qui ont des problèmes de vues telles que la myopie et l’hypermétropie.

Las Air Glass sont disponibles en deux couleurs : une demi-monture argentée et une monture complète noire qui peut mieux s’adapter aux utilisateurs qui ont besoin de lunettes correctrices. Vous pouvez vous aider de l’application Smart Glass disponible sur OPPO Watch 2, les lunettes intelligentes seront disponibles en deux couleurs noir ou blanc, avec deux accessoires de cadres personnalisés.

MariSilicon X : un processeur OPPO dédié à la photographie

La puce MariSilicon X de 6 nm combine une architecture de mémoire avancée NPU et ISP qui permet un traitement RAW en temps réel pour capturer de superbes vidéos la nuit 4K AI avec l’option aperçu en direct. La puce MariSilicon X sera fonctionnelle au premier trimestre 2022 dans la série Find X.

« Repoussant les limites de la technologie photo, OPPO a entreprit plusieurs innovations technologiques en matière de modules de caméra, d’objectifs et d’algorithmes », a déclaré Jiang Bo, directeur principal d’OPPO, lors de l’événement OPPO INNO DAY 2021. « NPU une réelle avancée, qui apporte de la puissance aux systèmes mobiles et créera une expérience extraordinaire pour nos utilisateurs. »

Quand la vitesse rencontre l’efficacité

La puce MariSilicon X vous offre 18 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS), une puissance de calcul extraordinaire qui prend en charge les algorithmes d’IA, avec 11,6 TOPS par watt, considérer comme une efficacité énergétique.

MariSilicon X dispose d’une DDR indépendante qui dispose d’une bande passante supplémentaire allant jusqu’à 8,5 Go/s. Sa mémoire à plusieurs niveaux minimise considérablement les retards et réduit la consommation d’énergie inutile.

Traitement RAW en temps réel

Grâce à sa puissance de calcul et son débit élevé, MariSilicon X effectue un traitement AI 4K en temps réel et une fusion HDR 20 bits. Pour le domaine RAW au niveau des pixels, le traitement d’image avec MariSilicon X peut atteindre un rapport signal/bruit de 8dB, permettant ainsi de révolutionner l’univers de la photographie mobile.

MariSilicon X et la vidéo nuit 4K AI

Grâce à MariSilicon X, la capture vidéo nocturne 4K AI HDR est devenue possible sur les téléphones Android, ainsi le processeur marque une nouvelle ère dans la photographie mobile. Performant et efficace, il libère la puissance des algorithmes pour crée de meilleures vidéos.

MariSilicon X sera fonctionnelle dans la série Find X au premier trimestre 2022.

Tekiano avec communiqué