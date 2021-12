La médina de Tunis aux couleurs de la musique électronique à l’occasion des JMC 2021

La médina de Tunis a accueilli entre ses murs et ses lieux typiques une performance artistique inédite mélangeant arts visuels et musique électronique intitulée “JMC Autrement” dans le cadre de la 7ème édition des Journées Musicales de Carthage.

Cette performance qui s’est déroulée dimanche 19 décembre a invité le public des JMC 2021 à vivre une expérience musicale qui s’est présentée comme une aventure sensorielle en déambulant les rues de la Médina de Tunis.

A l’occasion, 4 projets audiovisuels expérimentaux ont pris place dans 4 lieux différents de la Médina Supervisé par le commissaire d’exposition Aymen Gharbi. Dans une déambulation nocturne, aux rythmes de la musique électronique et des performances visuelles, le public a voyagé dans le temps et dans les lieux en partant de Dribet Dar Hessine en passant par Midhet el Soltan et Club Tahar Haddad pour arriver à Bir Lahjar.

A Dribet Dar Hessine, le public avait rendez-vous avec la performance « Untiled » signé Oussema Menchaoui et Becem Sdiri, ensuite c’est au tour Aziz Aisaoui et Dawan à Midhet el Soltan de proposer leur création « Lucy », à Club Taher Haddad Haifa Ouierfelli et Rami Harrabi ont joué « Absyy », à la fin de cette promenade musicale visuelle Effet Mère Rami et Dawan ont présenté « Ambivalence »à Bir Lahjar.

Entre performance vocale, musicale ou visuelle, JMC Autrement a offert à un public large un voyage dans des univers reflétant les expériences, les sensibilités et les influences des artistes en contact avec des lieux ou dans leur travail en binôme.

Fruit d’un programme de résidences dédié à la scène électro et d’art visuel. Dirigé par Aymen Gharbi et Zied Meddeb Hamrouni, JMC Autrement se décline sur deux résidences artistiques et une sortie de résidence avec quatre performances.

La première résidence a pris place au Centre Culturel de Hammamet avec un objectif de recherche des méthodes de travail entre les différents tandems, artistes visuel/artistes sonore. Pendant la deuxième résidence, l’objectif était de creuser en profondeur, raffiné le produit final. Chacun tandem ayant choisi un lieu de la performance finale à la médina de Tunis, les artistes étaient amenés à réadapter leur projets à un autre contexte spatial.

