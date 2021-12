Le pass sanitaire Européen reconnu en Tunisie et le pass sanitaire Tunisien reconnu en Europe

A partir du mercredi 22 décembre 2021, il ne sera plus possible d’accéder à presque tous les espaces acceptant le grand public en Tunisie sans la présentation du passeport vaccinal délivré en passant par la plateforme Evax pour les personnes qui se sont faites vaccinées contre le coronavirus sur le territoire national.

Pour les tunisiens et étrangers ayant été vaccinés en Tunisie et se rendant à l’étranger, ils n’auront pas à obtenir un nouveau pass sanitaire puisque la Commission Européenne a adopté cinq nouvelles décisions d’équivalence certifiant que les certificats COVID-19 délivrés par 5 pays qui sont la Tunisie, Taiwan, Montenegro, Thaïlande et Uruguay sont équivalents au certificat numérique COVID de l’UE.

La Commission européenne a adopté, mardi 21 décembre 2021 cette décision d’équivalence, attestant que les certificats de vaccination tunisiens sont acceptés en Europe et vice-versa donc les certificats de vaccination européens sont acceptés en Tunisie. Ainsi les voyageurs et résidents vaccinés à l’étranger pourront utiliser leur pass vaccinal européen en Tunisie sans problèmes.

Les titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE pourront l’utiliser dans les mêmes conditions que les titulaires de certificats délivrés par la Tunisie. Cette décision entre en vigueur dès le 22 décembre 2021.

I.D.