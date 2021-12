Tunisie: Le passeport vaccinal est livré 7 jours minimum après la prise de la dose du vaccin anti-covid

Le passeport vaccinal en Tunisie est disponible 7 jours après l’administration du vaccin anti-covid, sauf pour le vaccin Johnson qui nécessite d’attendre 28 jours pour obtenir ledit passeport ,indique le directeur général du centre informatique du ministère de la santé, Lotfi Allani.

Cette période a été déterminée par le comité scientifique de lutte contre le coronavirus, a noté la même source. Allani a précisé dans une déclaration à la TAP que les personnes qui ont bénéficié d’une deuxième dose du vaccin au cours de ces jours ne pourront pas obtenir le passeport vaccinal .

Rappelons qu’à partir du mercredi 22 décembre 2021, la présentation du passeport vaccinal est obligatoire en Tunisie dans les espaces publics et ce pour les adultes âgés de 18 ans et plus selon un décret présidentiel n 1 de l’année 2021 datant du 22 octobre 2021 relatif au passeport vaccinal.

Comment obtenir le passeport vaccinal en Tunisie ?

toutes les personnes vaccinées en Tunisie doivent introduire leur numéro d’inscription sur la plateforme Evax.tn via le lien https://citoyen.evax.tn et l’identifiant (envoyé par sms) pour pouvoir imprimer le certificat de vaccination et le passeport vaccinal.

Tekiano avec Tap

