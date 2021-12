Journées Artisanales de Bizerta du 24 au 27 décembre 2021 à l’hôtel Bizerta Resort

Les premières “Journées Artisanales de Bizerta” qui est aussi le ‘Salon du Cadeau de Fin d’Année’ sont organisés du vendredi 24 au lundi 27 décembre 2021 à l’hôtel Bizerta Resort Congress & Spa .

Ces Journées sont organisées sous le patronage et en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat ainsi que la radio régionale Oxygène FM.

Ce salon mettra en valeur l’artisanat et les produits du terroir de la région de Bizerte. Près de 40 artisans et artisanes du gouvernorat participeront à cette foire commerciale qui dure 4 jours. L’accès y est gratuit et ouvert à partir de 10h.

Pendant ce dernier weekend de ce mois de décembre 2021, la poterie de Sejnene, la broderie de Raf Raf, le verre soufflé de Bizerte…seront exposés à la vente à des prix promotionnels.

Ces Journées de L’Artisanat de Bizerta deviendront une tradition annuelle et le Salon dédié aux cadeaux et fêtes de Fin d’Année de Bizerte. Exposants et visiteurs sont priés de présenter leur passe vaccinal anti covid 19.