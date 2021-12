L’artiste Tunisien Imed Alibi nommé chevalier des arts et des lettres en France

Imed Alibi, musicien Tunisien et producteur vient d’être nommé chevalier des arts et lettres en France par le ministère de la culture pour l’ensemble de ses activités artistiques et culturelles en France et à l’étranger.

Imed Alibi est musicien et producteur installé en France depuis 2001 où il a entamé une carrière artistique musicale atypique de percussionniste et de compositeur ainsi qu’expert en industrie créative et membre de jury dans plusieurs festivals et organisations dans le monde Il a été également le directeur des journées musicales de Carthage en 2019.

Imed a obtenu récemment un diplôme en diplomatie culturelle à Berlin. Il est directeur du festival international de Carthage.

Communiqué