Raja Casablanca vs Al Ahly : où regarder le match choc de la Supercoupe d’Afrique du 22 décembre 2021?

Raja Casablanca et Al Ahly s’affrontent mercredi 22 décembre 2021 dans le cadre de la Supercoupe d’Afrique. Le match de la Supercoupe d’Afrique Raja Casablanca vs Al Ahly se joue à partir de 18h sur le sol de la capitale qatarie Doha à Al Rayyan Stadium.

Un match choc des plus palpitants attend les supporters de foot entre Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et Al Ahly d’Egypte, qui a remporté la Ligue des Champions.

Ce match, prévu à Doha (18h00 GMT+1), ne sera nullement de tout repos pour les deux équipes, d’autant plus que les deux formations se connaissent bien et savent pertinemment que ce genre de rencontres se jouent sur de petits détails.

Vous pouvez regarder le match Raja Casablanca vs Al Ahly en direct live sur les chaines beinsports ar 1 et beinsports fr 1. Le streaming du match Raja Casablanca vs Al Ahly est accessible sur le site de beinconnect.

