La marque engagée Life After Life lance sa collection 001 à partir de vêtements usagés

La marque engagée LIFE ATFER LIFE, qui fait partie de ces enseignes qui militent pour une mode autrement, lance la COLLECTION 001, une collection de vêtement réparée, customisée et réalisée pour créer des nouvelles pièces uniques tout en incorporant les préceptes de la mode de seconde main.

Plus marquant, plus contextuel et plus immersif, un parcours de la COLLECTION 001 est proposée lors de l’évènement prévu Jeudi 23 Décembre à partir de 16 heures au showroom Mooja à Mutuelleville, pour immerger les visiteurs dans sa cohérence d’univers et de style.

L’espace est repensé à l’occasion en salle d’exposition et invite à cheminer des emblèmes et mouvements aspirants à chaque création et thèmes phares, jusqu’aux figures de l’art contemporain, des plus underground où l’univers punk rencontre celui de l’art urbain.

Rework, Refit, Redesign & Remake for every-body

Conçu il y a tout juste un an, l’idée de la première collection LIFE AFTER LIFE s’est développée naturellement autour de la création d’un vêtement durable et contemporain. Passionnés de textile vintage, Farès Cheraït, le styliste avant-garde du courant punk-berbère et Jaye du monde du street-art aux multiples talents ont commencé à concevoir une collection pour que chaque pièce ait une histoire singulière, un détail différent. A partir d’un vêtement ou d’un accessoire, tout est retravaillé, remodelé, redessiné pour donner une nouvelle vie à la pièce et de la rehausser.

Le traitement textile est quant à lui consacré à des essais et à des univers d’inspiration personnelle, des expériences vécues et tout un intérêt socio-culturel et environnemental rentrant dans le générateur courant de la signature LIFE AFTER LIFE. Comme toute bonne fabrique qui se respecte, la marque collabore avec les industries textiles en se dotant d’un étiquetage linguistique et symbolique à chaque pièce afin de montrer que le monde de la mode et l’industrie peuvent travailler ensemble. Les concepteurs, les fabricants et les détaillants peuvent aussi utiliser les résultats pour concevoir, commercialiser et vendre des vêtements recyclés avec une valeur ajoutée signée LIFE AFTER LIFE.

Un engagement affirmé pour des causes précieuses

LIFE AFTER LIFE se veut une marque engagée avec des rendez-vous récurrents qui fait appel aux artistes, stylistes et artisans d’apporter leur talent et leur savoir-faire pour des collaborations ouvertes sur les prochaines collections. Rejoindre LIFE AFTER LIFE est une manière de soutenir la mode de seconde main qui devient une norme sociale ainsi qu’une règle de conduite de l’économie circulaire.

Prévue en février 2022, LIFE AFTER LIFE, en partenariat avec l’association One Day One Dream, annonce sa prochaine collaboration en contribuant à la création d’une pièce conçue à quatre mains dont les fonds collectés seront reversés au service de cardiologie pédiatrique de la Rabta pour venir en aide et améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Toujours dans une logique continuelle de sourcing, LIFE AFTER LIFE fait appel aux industriels du textile avec toujours ce parti pris de customiser des pièces vintages ou en exploitant des matières pré-existantes chacun à sa façon ou tout simplement en travaillant sur des lots qui permettent d’avoir des modèles en série. Dans ce contexte, Farès Chéraït depuis son atelier showroom à Mooja a réuni plusieurs noms de stylistes pour rejoindre la fabrique expérimentale LIFE AFTER LIFE durant laquelle des discussions éclairées par des points de vue sur le vaste domaine de la passation de la mode ont été menées.

Découvrez la marque LIFE AFTER LIFE via son Instagram @life_after_life_creative_lab

Tekiano avec Life after Life