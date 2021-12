MyFirstDoc 2021 : Des documentaires à la cité de la culture et en ligne du 26 décembre au 2 janvier 2022

Le festival tunisien dédié au film documentaire ‘MyfirstDoc’ revient pour une nouvelle édition en salle à la Cinémathèque Tunisienne du 22 au 25 décembre 2021 puis en ligne, en streaming gratuit du 26 décembre au 2 janvier 2022.

Festival MyFirstDoc 2021 présente 30 films documentaires provenant de 16 pays parmi lesquels de nombreux titres en primeur internationale. Il pose son regard sur des productions cinématographiques documentaires récentes et ambitionne de faire découvrir de nouveaux talents et donner à voir le meilleur de la jeune création cinématographique internationale.

Au Festival MyFirstDoc, ce que nous voulons promouvoir, c’est un cinéma inventif, des documentaires de qualité, en différentes langues mais surtout des films qui favorisent les échanges et le partage et permettent de découvrir de nouveaux univers, souligne Fethi SAIDI, fondateur et directeur du Festival.

Cette année une 4ème édition avec une belle programmation de documentaires est proposée et est projeté dans la salle Taher Chriaa de la Cinémathèque Tunisienne gratuitement.

Programme de MyFirstDoc 2021 à la cité de la culture de Tunis:

L’Association Cinéma Documentaire Tunisien précise que les films documentaires seront accessible au public et projetés gratuitement en ligne à partir du 26 décembre 2021 sur le site documedtunisie.com .

I.D.