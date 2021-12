Programme FAST lance son 3e appel à projets pour renforcer la création de liens entre startups et Grandes Entreprises

FAST a lancé son troisième et dernier appel à projets pour soutenir des programmes renforçant les liens entre les moyennes/grandes entreprises et les startups/TPE/PME. Les candidats ont jusqu’au 25 janvier pour soumettre leur note succincte.

Les programmes présélectionnés sur la base de cette note succincte auront ensuite jusqu’au 30 mars pour soumettre une demande complète. Toujours dans le but de rencontrer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien et afin de répondre à leurs questions concernant cet appel à projet, une session d’information s’est tenue le Mardi 21 Décembre 2021 à The DOT.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse

des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise

France, le programme FAST (Femmes et Accélération pour les Startups et TPE) contribue à

renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Il

s’attache plus particulièrement à favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin et s’articule autour de 3 appels à projets : accélération, incubation des femmes entrepreneures en région et renforcement des relations entre entreprises et start-ups.

Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale par intérim de la CDC a présenté le projet FAST en

rappelant ses différents volets et a rappelé également le rôle de la Caisse des Dépôts et

Consignations en tant qu’acteur clé de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Mr Yazid Safir, Directeur de l’AFD Tunisie, a souligné le double intérêt de cet appel à projets: pour les startups d’une part, gagner en crédibilité et accélérer leur développement et pour les entreprises d’autre part, favoriser une culture d’expérimentation et participer à un cercle vertueux d’innovation.

Dans la continuité de son approche participative et inclusive, d’autres sessions d’informations auront lieu dans plusieurs régions du territoire tunisien. Les dates et lieux de ces sessions seront annoncés ultérieurement sur le site web de FAST et ses différents comptes sociaux.

Communiqué