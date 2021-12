Le film “Souad” au cinéma en Tunisie dès le 29 décembre (B.A. & synopsis)

Le film égyptien “SOUAD” de Ayten Amin, une coproduction tuniso-germano-égyptienne est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 29 décembre 2021. Le film est coproduit par Nomadis Images (Tunisie) : Dorra Bouchoucha et Lina Chaabane et est lauréat du prix HAKKA Distribution à la section Takmil aux JCC 2019.

Le film dramatique “Souad” d’une durée de 1h42 , deuxième long-métrage de la talentueuse réalisatrice égyptienne Ayten Amin, faisait parti de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021 et la sélection officielle Panorama lors de la Berlinale 2021. L’Egypte a soumis ce film pour la représenter à l’Oscar 2022 du Meilleur film international.

Synopsis du film “Souad”: Zagazig, une petite ville égyptienne, dans le delta du Nil. Souad, jeune femme de 19 ans, mène désormais une double vie. Bien que portant le voile et évoluant dans une société et un cercle familial conservateurs, Souad est obsédée par son image sur les réseaux sociaux et entretient plusieurs relations virtuelles secrètes avec des hommes. Elle ment constamment au sujet de sa vie privée, diffusant les images prometteuses d’une vie qu’elle rêverait d’avoir.

B.A. du film Souad:

L’Egypte a soumis le film “Souad” pour la représenter dans la course des Oscar 2022 du Meilleur film international.

I.D.