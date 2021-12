TikTok devance Google et Facebook dans la liste des sites les plus visités en 2021, Pourquoi?

TikTok se place en tête des sites web les plus visités en 2021 dominant ainsi les maîtres du monde, les GAFA(M) acronyme de Google, Apple, Facebook (aujourd’hui Meta) et Amazon en plus de Microsoft, les entreprises phares de la Silicon Valley californienne, mais aussi les autres stars du net Apple, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp.

C’est le nouveau classement inattendu révélé par The Cloudflare Blog qui indique que le réseau social TikTok était classé 7ème site le plus visité au monde en 2020. L’entreprise de sécurité et de collecte de données Cloudflare dresse chaque année sa rétrospective des sites web les plus populaires et les plus appréciés dans le monde.

Une ascension fulgurante que TikTok a effectué en gagnant 7 places en une seule année. D’ailleurs, d’autres réseaux sociaux essayent de copier la recette gagnante de TikTok à l’instar d’Instagram qui a lancé ces Reels. Mais ce qui est observé, c’est que les instgrammeurs copient leurs vidéos populaires de TikTok et les déposent dans les Reels de quoi augmenter encore plus le trafic dur réseau social chinois.

Top 10 — Most popular domains (late) 2021 selon cloudflare.com :

1 TikTok.com

2 Google.com

3 Facebook.com

4 Microsoft.com

5 Apple.com

6 Amazon.com

7 Netflix.com

8 YouTube.com

9 Twitter.com

10 WhatsApp.com

TikTok est à la base une application mobile de partage de vidéos courtes et de réseautage social lancée par l’entreprise chinoise ByteDance en septembre 2016. La durée des vidéos, qui sont assemblées sur du son préenregistré ou de la musique, est comprise entre 3 et 60 secondes. Les vidéos affichées sont personnalisées selon ce que l’internaute regarde, aime et partage.

Cette particularité fait qu’une réelle addiction est vite développée puisque TikTok fouille dans les centres d’intérêt des utilisateurs. Son algorithme est redoutable et montrera ce que l’utilisateur désire regarder via l’onglet ‘Pour toi’, qui s’ouvre automatiquement au lancement de l’application. Résultat, l’internaute est captivé par ces vidéos courtes et délaisse les autres réseaux sociaux au contenu plus long, compliqué et diversifié. Il est même tenté de développer son propre contenu dans une amition de décrocher sa minute de gloire et collecter des ‘j’aime’ et ‘partage’.

A noter que les différents épisodes du confinement dans le monde à cause de la pandémie du coronavirus ont bien aidé cette propulsion de TikTok, les internautes étant à la recherche d’un contenu léger sans prise de tête. Mais ce qui était au départ l’outil de divertissement préféré des ados qui aiment danser et poster des séquences de jeu de rôles, est devenu aujourd’hui un véritable outil de marketing et une source de contenu éducatif sans limites.

S.B.