Spectacle ‘Shéhérazade – L’autre Nuit’ à la cité de la culture de Tunis

Le nouveau spectacle ‘Shéhérazade – L’autre Nuit’ est proposé en cette fin d’année à la cité de la culture de Tunis. Cette œuvre remet en scène la situation de l’héroïne mythique des mille et une nuits. En tête d’affiche du spectacle, la libanaise Jahida Wehbe, qui incarne Shéhérazade et Montassar Bezzez dans le rôle de sultan Shahriar en plus de Maram Bouhbel (Kamarzad) et Safwen Farhat (Masrour).

La musique proposée de Samir Ferjani, orchestrée Aymen Ben Salah, est un opéra moderne, en trois actes, dans lequel l’univers modal côtoie les envolées symphoniques. Accompagnés par L’Orchestre Symphonique Tunisien, les interprètes emmèneront le public dans l’univers féérique du conte de mille et une nuits. Seront sur scène 80 artistes dont des musiciens, chanteurs, choristes et danseurs.

Le spectacle Shéhérazade – L’autre Nuit sera présenté en avant-première mercredi 29 Décembre 2021 à 18:30 à la grande salle de l’Opéra.

Dans le premier acte de “Shéhérazade – L’autre Nuit”, Shahriar se réveille au moment ou il s’aperçoit que Shéhérazade a cessé de parler. Le doute s’accapare du sultan et demande s’il ne l’a pas réellement tuée de son épée. La belle Shéhérazade réplique, disant avoir sauvé son âme par des mots en l’empêchant par ses contes de la tuer, mille et une nuits durant. Shéhérazade s’adresse à Shahriar en prêtant sa voix à toutes les héroïnes ayant apporté leur contribution remarquable tout au long de l’histoire de l’humanité. Au deuxième Acte, Shéhérazade emprunte la voix de la reine Didon, Elissa, pour raconter l’épopée d’une princesse exceptionnelle. Elle chantera la gloire de cette femme et son parcours méditerranéen qui l’a conduit sur le côtes Sud et fonder la Cité de ses rêves, Carthage. Au troisième acte, Shahriar rentre dans une sorte de monologue et de dilemme sur la vie et la mort devant une Shéhérazade qui incarne le personnage de Rabaaal-Adawiya, la voix du bien, de la beauté et de la vérité divine.

Ce projet est conçu en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Festival International de musique symphonique d’ El Jem avec le soutien de Tfanan- Tunisie Créative, le programme européen d’appui au renforcement du secteur culturel en Tunisie.

Vous pouvez acheter vos billets en ligne en cliquant sur le lien EazyTick ou au guichet du Théâtre de l’Opéra-Tunis à la Cité de la Culture Chedli Klibi. La cité rappelle que l’attestation de vaccination à présenter obligatoirement et le port de masque est obligatoire à l’intérieur.

I.D.