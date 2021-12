Concert Nouvel An 2022: Carthage Symphony Orchestra & l’Orchestre Symphonique Tunisien au RDV

Quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année 2022 avec les plus belles aires de musiques Classique. Et à Tunis, vous aurez le choix de choisir à des performances exceptionnelles proposées par des orchestres symphoniques tunisiens et des maestros de talent le 01 janvier 2022.

Carthage Symphony Orchestra sous la houlette du maestro Hafedh Makni & l’Orchestre Symphonique Tunisien dirigé par le maestro Mohamed Bouslama seront fin prêts pour ravir les plus mélomanes.

Le maestro Mohamed Bouslama, directeur artistique de l’OST, dirigera le concert du Nouvel An au Théâtre de l’Opéra qui sera donné, le samedi 1er janvier 2022, à 15h, par l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) et le Choeur de l’Opéra de Tunis.

La Soprano Nesrine Mahbouli et le Baryton Haythem Hadhiri interpréteront des mélodies du répertoire classique avec au programme des oeuvres de Mozart, Beethoven, Strauss, Bizet, Sibelius, Weber et Kalman…

Le Carthage Symphony Orchestra avec le maestro Hafedh Makni, Mourad Gaâloul et les musiciens et les choristes du CSO vous donnent rendez-vous le 1er janvier au théâtre municipal de Tunis, pour deux concerts avec deux programmes différents :

– Le premier concert du CSO est prévu à 16h00 autour d’un programme de musique autrichienne où l’orchestre vous interprétera des valses, polkas et marches des Strauss ainsi que des airs célèbres interprétés par le chœur du CSO et le chœur d’enfants.

– Le deuxième concert à 19h00, il sera un voyage à travers les musiques du monde partant de Vienne, il vous fera découvrir les différents styles de musiques : européenne, russe, latino américaine, orientale, …

Les billets des concerts du nouvel an 2022 sont en vente au théâtre municipal de Tunisie et à la cité de la culture.

S.B.