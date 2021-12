Le Pass vaccinal étranger convertible en un Pass vaccinal tunisien via le site EVAX

Les personnes vaccinées à l’étranger et voulant se rendre en Tunisie, peuvent convertir leur pass vaccinal obtenu à l’étranger en un pass vaccinal tunisien, a annoncé le ministère des technologies de la communication.

Cette opération est désormais possible à travers le service disponible sur la plateforme Evax à savoir : conversion-pass.evax.tn

Pour convertir le pass vaccinal, vous devez d’abord disposer d’un compte de conversion. Le voyageur arrivant en Tunisie, ou le tunisien vacciné à l’étranger qui désire effectuer cette opération doit s’inscrire pour créer un nouveau compte sur Evax et insérer ses coordonnées en plus d’un compte mail et numéro de téléphone valides.

Le pass vaccinal anti-covid est désormais obligatoire en Tunisie dans tous les établissements publics et privés depuis le 22 décembre 2021, et ce, conformément aux dispositions du décret présidentiel n°2021-1 du 22 octobre 2021.

