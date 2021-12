Tunisie – vignette automobiles 2022: Augmentation des prix dès le 1er janvier

A partir du 1er janvier 2022, plusieurs prix en Tunisie seront revus à la hausse, et ce à plusieurs niveaux…

Selon le projet de loi de finances 2022, les prix des vignettes automobiles de 2022 vont augmenter, selon l’article 55 de la LF2022.

Les prix appliqués sur la taxe de circulation de 2022 (communément appelée vignette) seront ainsi augmentés sur tous les véhicules personnels à moteurs essence en Tunisie selon le schéma suivant:

Prix des vignettes automobiles en Tunisie dès 2022 :

– Véhicules d’une puissance inférieures à 4 chevaux : 65 dt (+5 dt)

– Véhicules d’une puissance de 5 à 7 chevaux (inclus) : 130 dt (+10 dt)

– Véhicules d’une puissance de 8 et 9 chevaux : 180 dt (+20 dt)

– Véhicules d’une puissance de 10 et 11 chevaux : 230 dt (+30 dt)

– Véhicules d’une puissance de 12 et 13 chevaux : 1050 dt (+75 dt)

– Véhicules d’une puissance de 14 et 15 chevaux : 1400 dt (+ 100 dt)

– Véhicules d’une puissance supérieures à 15 chevaux et les voitures sportives : 2100 dt (+150 dt).

Rappelons que les délais de paiement de la taxe de circulation (vignette) sont fixés comme suit:

– 5 février pour les véhicules appartenant à des personnes morales y compris l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales.

– 5 mars pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros d’immatriculation pairs.

– 5 avril pour les véhicules appartenant à des personnes physiques et portant des numéros d’immatriculation impairs ainsi que pour les motocycles.

