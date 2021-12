HUAWEI nova 8i : un Smartphone qui combine charge rapide et des fonctions de caméra performantes

De nombreux smartphones sur le marché sont dotés d’une fonction de charge rapide. Cependant, leur appareil photo n’est pas aussi performant que leur vitesse de chargement, ou leur prix ne correspond pas à vos attentes.

N’ayez crainte, car il existe encore de fantastiques smartphones à chargement rapide, qui non seulement possèdent une grande batterie, offrent des vitesses de chargement rapides, mais proposent également des fonctions de caméra impressionnantes. Et surtout, ils ne vous ruineront pas.

Le HUAWEI nova 8i est l’un des meilleurs choix qui répondent à tous ces besoins des consommateurs.

Caractéristiques du HUAWEI nova 8i

En un mot, le HUAWEI nova 8i est un nouveau venu dans la série nova de Huawei. Il est doté d’un écran HUAWEI Edgeless de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s’immerger dans un affichage fluide du contenu et profiter de visuels éclatants.

En termes d’autonomie, ce nouveau smartphone nova dispose d’une batterie intégrée de 4 300mAh (valeur typique) pour offrir une alimentation longue durée. Il prend également en charge les algorithmes AI d’économie d’énergie de Huawei pour améliorer l’efficacité énergétique, de sorte qu’il peut offrir aux utilisateurs une batterie plus durable pour profiter des jeux et autres divertissements.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le HUAWEI nova 8i prend en charge la fonction SuperCharge HUAWEI de 66W via le câble, étant capable de se charger à 100% en un temps étonnant de seulement 38 minutes, et à 68% en seulement 20 minutes. Il convient également de mentionner que le HUAWEI nova 8i utilise la conception exclusive de Huawei à cellule unique et à triple borne – une solution qui améliore l’efficacité de la charge. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui oublient toujours de charger leur téléphone jusqu’au matin, car ils peuvent désormais se recharger rapidement pendant leur petit-déjeuner.

Le module caméra polyvalent arrière du HUAWEI nova 8i contient une caméra haute résolution de 64 Mpx pour capturer des photos et des vidéos claires. Les trois autres sont la caméra ultra grand angle de 8 Mpx, la caméra de profondeur de 2 Mpx et la caméra macro de 2 Mpx qui peuvent répondre aux besoins photographiques des utilisateurs dans divers scénarios, photos de groupe grand angle, paysages, photos macro, etc. Le smartphone prend également en charge le mode HAUTES RÉSULTATS, le mode Nuit, le mode Ouverture et d’autres modes afin que les utilisateurs de tous niveaux puissent facilement prendre des photos prêtes à être partagées.

Le HUAWEI nova 8i est l’un des téléphones à charge rapide les plus abordables du marché et son apparence est également fascinante. Chaque variante de couleur, Moonlight Silver, Interstellar Blue et Starry Black, est magnifique et reconnaissable à sa finition brillante et éblouissante.

Grâce à la longue durée de vie de la batterie et à l’impressionnante fonction SuperCharge HUAWEI de 66W, le HUAWEI nova 8i est un outil idéal pour le vlogging et la prise de photos, ainsi qu’un excellent compagnon pour regarder vos émissions préférées – vous pouvez laisser derrière vous votre angoisse de la batterie faible ! Si vous êtes intéressé par l’achat d’un téléphone à charge rapide à petit prix, ne manquez pas le HUAWEI nova 8i car il ne vous décevra pas !

Bonne nouvelle, le HUAWEI nova 8i est maintenant disponible en Tunisie, vous pouvez l’acheter sur hmall.tn et dans les magasins agréés Huawei.

Tekiano avec communiqué