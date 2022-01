Gâteau Nouvel An: Recette de gâteau facile et crème inratable pour célébrer 2022

Finir l’année sur une note sucrée, c’est ce qu’il y a de mieux. Et vous êtes nombreux à chercher et à réclamer une recette de gâteau inratable pour fêter le nouvel an 2022 en douceur. Nous vous proposons dans ce qui suit une recette de gâteau facile avec sa crème inratable et rapide pour épater votre famille et vos convives.

Il s’agit de faire une crème au beurre très facile qu’il est possible de parfumer avec du chocolat, arôme, fruits secs, ou zeste de citron ou orange. Pour la préparer, il vous faudra suivre les étapes suivantes:

Recette de gâteau au chocolat de nouvel an inratable (6 personnes) :

– Pour une crème inratable, compter 225 g de beurre pour 200g de lait concentré sucré

– Battre le beurre à température ambiante (mais non pommade) au batteur électrique,

– Rajouter progressivement le lait concentré sucré,

– Quand ça devient lisse, rajouter le parfum que vous aimez (arome vanille / pâte de noisette/ chocolat fondu ),

– Garnissez avec cette crème une génoise , un gâteau roulée .

– Pour uné génoise rapide et facile, il vous faut seulement 3 ingrédients : environ 5 oeufs, 125 g de sucre, 125 g de farine,

– Battre les oeufs et le sucre à vitesse moyenne jusqu’à ce que ça triple de volume (10 minutes au batteur électrique), puis intégrer la farine tamisée et verser le tout dans une moule beurrée.

– Pour la couverture ganache, prévoir 200g de chocolat plus 100 g de crème fraîche liquide,

– Couper le chocolat en très petits morceaux Chauffer la crème liquide jusqu’à ébullition,

– Verser le tiers de la crème sur le chocolat attendre 3 secondes puis mélanger avec une spatule à partir du centre,

– Rajouter un autre tiers de crème mélanger de nouveau,

– Puis le reste de la crème sans oublier de gratter les bords de la casserole,

– Couvrir le gâteau avec la ganache et décorer avec des fruits secs, fruits, bonbons…

Même les plus débutants n’ont plus d’excuses pour ne pas essayer de faire eux même leur gâteau de Bonne année! Puisse-t-elle être de bon augure.

Tekiano