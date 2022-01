Le film ‘Haut et Fort’ de Nabil Ayouch dans les salles de Tunisie dès le 5 janvier (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film ‘Haut et Fort’ du réalisateur marocain Nabil Ayouch sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 5 janvier 2022. Il rassemble en tête d’affiche les acteurs Ismail Adouab, Anas Basbousi et Meriem Nekkach.

Le long-métrage ‘Haut et Fort’, nouvel opus du réalisateur Nabil Ayouch à qui on doit les films “Much Loved” et “Razzia” a concouru dans la Compétition officielle du Festival de Cannes 2021 et a reçu le Prix de la meilleure musique aux JCC 2021.

Synopsis du film “Haut et Fort”:

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

B.A. du film ‘Haut et Fort’:

Le film ‘Haut et Fort’, présenté comme un hymne à la liberté et à la jeunesse, est le long-métrage qui a été retenu pour représenter le Maroc dans la course du meilleur film étranger aux Oscar 2022.

S.B.