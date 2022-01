Tunisie : Future augmentation des salaires dans le secteur privé et augmentation du SMIG

Une convention sur l’augmentation des salaires dans le secteur privé pour les années 2022, 2023 et 2024 a été signée entre L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Selon un communiqué de l’organisation patronale, cette convention qui a été signée samedi 01 janvier 2022 comprend une augmentation du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) et des primes mensuelles à caractère général et constant dont bénéficient tous les salariés des entreprises inscrites dans la convention sectorielle paritaire.

Cette convention vient en concrétisation de l’accord signé, le 19 septembre 2018, entre les deux organisations professionnelles, selon les textes de cette convention.

Les deux parties ont convenu d’attribuer, aux employés dans les secteurs soumis aux conventions sectorielles paritaires qu’elles ont signées, une augmentation du SMIG en Tunisie de l’ordre de 6,5% au titre de l’année 2022, laquelle sera appliqué sur le SMIG au titre de l’année 2019, et sera mis en vigueur à partir du 1er décembre 2021 et une augmentation des salaires de 6,75% au titre de l’année 2023, appliqué sur le SMIG de l’année 2022 et mis en vigueur au 1er Janvier 2023.

En vertu de cette convention, le SMIG va augmenter de 6,75% au titre de l’année 2024 (appliquée sur le salaire brut de l’année 2023 et mis en vigueur à partir du 1 er janvier 2023).

En outre, les primes mensuelles constantes et générales dont bénéficient tous les salariés des entreprises inscrites dans la convention sectorielle paritaire vont augmenter de 6,75% au titre de l’année 2022 et de 6,75% aux titres des années 2023 et 2024.

Selon la convention, les négociations vont démarrer pour réviser les conventions sectorielles paritaires soit au niveau procédural ou financier avant la fin du mois d’octobre 2024, avec l’engagement de ne pas revendiquer n’importe qu’elle augmentation de salaires ou une demande ayant une répercussion financière durant la période de l’application de cette convention.

