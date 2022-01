Tunisie – rentrée universitaire 2022: Sit-in et boycott des examens à cause du pass vaccinal

La rentrée dans les universités tunisiennes après les vacances d’hiver n’a pas été aussi fluide que d’habitude. L’obligation du Pass vaccinal pour accéder aux universités et foyers universitaires serait parmi les raisons qui ont perturbé cette rentrée universitaire en Tunisie indique l’UGET.

Le refus des établissements universitaires d’accorder une semaine de révision en plus est aussi parmi les raisons qui ont incité les étudiants à boycotter les examens du premier semestre.

L’UGTE, Union générale tunisienne des étudiants, appelle les étudiants à se faire vacciner mais elle refuse la mesure d’interdire aux non-vaccinés de passer les examens, précise Yahia Jemal, membre du bureau exécutif chargé du travail syndical auprès de l’UGET sur les ondes de la radio Mosaique.

Plusieurs écoles et universités de Tunisie on décidé d’elles mêmes d’ajouter une semaine de révision afin de permettre aux étudiants de se préparer plus aux examens et se faire également vacciner contre le coronavirus. D’autres étudiants revendiquent ce privilège et pouvoir réviser quelques jours supplémentaires.

Par ailleurs l’UGTE a menacé d’observer des sit-ins et de boycotter les examens pour que tous les étudiants puissent passer les examens.

Tekiano