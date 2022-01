Cycle ‘Tout (ou presque) sur Almodóvar’ du 7 au 22 janvier 2021 à la Cité de la Culture

La cinémathèque tunisienne invite les cinéphiles à découvrir ou redécouvrir une série de long-métrages œuvres de Pedro Almodóvar, réalisateur emblématique de la nouvelle vague du cinéma Espagnol, du 7 au 22 janvier 2021 à la salle Tahar Chériaa sis Cité de la Culture Tunis.

Pedro Almodóvar fait partie des réalisateurs qui concilient succès populaire et cinéma d’auteur et parmi les artistes espagnoles les plus connus à l’échelle internationale. Pénélope Cruz fait partie de ses actrices fétiches avec qui il collabore depuis 25 ans et a sorti 7 films dont le dernier Madres Paralelas (2021) qui a fait l’ouverture de la Mostra de Venise 2021.

L’acteur hollywoodien Antonio Banderas a collaboré avec lui dans pas moins de 6 films. Parmi ses comédiennes favorites on trouve aussi Victoria Abril que certains de ses films ont imposée comme actrice majeure en France.

Programme du Cycle des films de Pedro Almodóvar Du 7 au 22 janvier 2021 à la cité de la culture de Tunis:

Vendredi 7 janvier 2022

16h00 : LA PEAU QUE J’HABITE de Pedro Almodóvar, 2011, Espagne, 125’

18h30 : VOLVER de Pedro Almodóvar, 2006, Espagne, 121’

Samedi 8 janvier 2022

16h00 : LES AMANTS PASSAGERS de Pedro Almodóvar, 2013, Espagne, 102’

18h30 : TOUT SUR MA MÈRE de Pedro Almodóvar, 1999, Espagne, 101’

Mercredi 12 janvier 2022

16h00 : LA MAUVAISE ÉDUCATION de Pedro Almodóvar, 2004, Espagne, 106’

18h30 : ATTACHE-MOI ! de Pedro Almodóvar, 1989, Espagne, 101’

Vendredi 14 janvier 2022

16h00 : TOUT SUR MA MÈRE de Pedro Almodóvar, 1999, Espagne, 101’

18h30 : PARLE AVEC ELLE de Pedro Almodóvar, 2002, Espagne, 112’

Samedi 15 janvier 2022

16h00 : VOLVER de Pedro Almodóvar, 2006, Espagne, 121’

18h30 : LA MAUVAISE ÉDUCATION de Pedro Almodóvar, 2004, Espagne, 106’

Mercredi 19 janvier 2022

16h00 : PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES FILLES DU QUARTIER de Pedro Almodóvar, 1980, Espagne, 82’

18h30 : PARLE AVEC ELLE de Pedro Almodóvar, 2002, Espagne, 112’

Vendredi 21 janvier 2022

16h00 : ATTACHE-MOI ! de Pedro Almodóvar, 1989, Espagne, 101’

18h30 : LA PEAU QUE J’HABITE de Pedro Almodóvar, 2011, Espagne, 125’

Samedi 22 janvier 2022

16h00 : LES AMANTS PASSAGERS de Pedro Almodóvar, 2013, Espagne, 102’

18h30 : PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES FILLES DU QUARTIER de Pedro Almodóvar, 1980, Espagne, 82’

Rappelons qu’il faut se munir de son pass vaccinal pour accéder à la cité de la culture de Tunis et que le port du masque est obligatoire.

I.D.