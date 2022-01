La startup InstaDeep et AI Hub collaborent au profit de l’écosystème tunisien de l’IA

Le Hub IA et la startup tunisienne InstaDeep annoncent une collaboration au profit de l’écosystème tunisien de l’IA à travers la mise à disposition d’un Super Calculateur HPC – l’un des serveurs les plus rapides et les plus puissants au monde- au profit de l’écosystème tunisien de l’Intelligence Artificielle.

Cette collaboration a été annoncé lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 03 novembre 2021 au centre d’innovation The DOT à Tunis. L’accès à des telles capacités de calcul, de haute performance (HPC) est vital pour les entrepreneurs locaux en IA et ML dont les startups et les institutions universitaires et les chercheurs ; et ce pour entraîner les algorithmes en utilisant des données complexes, mener des expériences à haute précision et effectuer des analyses à grande échelle.

Ces HPC était auparavant inaccessibles à la plupart de l’écosystème faute de moyens financiers. Grâce à la collaboration du HUB IA et InstaDeep, les Tunisiens travaillant sur les projets d’apprentissage automatique peuvent postuler pour accéder à cette puissance de supercalcul dédiée et accélérer ainsi l’innovation en matière d’IA.

Le supercalculateur DGX A100 comprend huit GPU A100 de 80 Go de mémoire, ce qui en fait l’un des serveurs les plus rapides et les plus puissants au monde.

Les porteurs de projets en AI/ML qui désirent en profiter doivent candidater via le formulaire suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRrycLssSV_gcWEjzc_G6u7ftjtj5zZdwOPiowzD6-8FntVA/viewform

Le Hub AI (« IA Hub ») est créé par une alliance entre le Ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, le Ministère des technologies de la communication, et le programme de « Transformation Digital » géré par la GIZ Tunisie pour le compte du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (#BMZ).

L’objectif du AI Hub est de soutenir le développement de la stratégie nationale de l’IA et d’assurer sa mise en œuvre. Il est situé dans le centre d’innovation “The DOT” au centre de Tunis et se concentre sur le bénéfice exclusif de l’écosystème tunisien de l’intelligence artificielle (IA) et du Machine Learning (ML).

InstaDeep, fondée en 2014, est aujourd’hui un leader EMEA dans les produits d’IA d’aide à la décision pour l’entreprise, avec son siège à Londres et des bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et Le Cap. Avec une expertise à la fois dans la recherche en intelligence artificielle et dans les déploiements commerciaux concrets, la société offre un avantage concurrentiel à ses partenaires dans un monde axé sur l’IA.

Pour plus d’informations, consultez le site d’Instadeep.

Tekiano