Tunisie : Grève des transporteurs du carburant du 6 au 8 janvier 2022

La grève des transporteurs de carburant en Tunisie débute jeudi 6 janvier 2022 à minuit et se poursuivra jusqu’au 8 janvier 2022, soit trois jours de Grève.

Le secrétaire général adjoint de l’Union des travailleurs de Tunis (UTT), Rached Namouchi, a affirmé sur les ondes de la radio mosaique fm, mercredi 5 janvier 2022, que les transporteurs de carburant vont entamer une grève de trois jours à partir de minuit.

Cette grève ne devrait pas impacter le travail des stations-services de Tunisie sauf si les automobilistes affluent en masse pour se faire approvisionner en carburant.

L’Union des travailleurs de Tunis (UTT) avait annoncé une grève dans le secteur de transport du carburant les 16, 17 et 18 décembre 2021, qui a été reportée aux 6, 7 et 8 janvier 2022, à l’issue d’une réunion tenue avec le ministre des Affaires sociales et des représentants de la Centrale patronale.

