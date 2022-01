Exposition ‘Ici et Après’ à la station d’art B7L9 du 6 janvier au 13 février 2022

La Station d’art B7L9 de KLF accueille sa première exposition de 2022, ‘Ici et Après’, qui se tiendra du 6 janvier au 13 février 2022, sous la direction artistique du commissaire d’expositions Karim Sultan.

Cette exposition réunit des praticiens de diverses disciplines, dont l’art contemporain, l’édition et l’écriture. Ici et Après inclut un triptyque d’œuvres vidéo par l’artiste Larissa Sansour, une œuvre de fiction littéraire récemment commandée à l’auteur Karim Kattan, et l’adaptation d’un volume de la plateforme Lifta dont les contributeurs sont des artistes, des designers, des écrivains, des praticiens culturels et des musiciens tels que Ala Younis, Mooni Studio, Mirna Bamieh, Muqata’a et Julmud.

Ici et Après est conçu comme une immersion dans le programme de la Station d’art B7L9, un éloignement du passé et du présent pour permettre d’explorer, de proposer et d’imaginer des futurs possibles.

Ces explorations soulignent également les frontières des imaginaires partagés et ce que pourraient être les identités et les consciences collectives et individuelles au-delà du présent.

Le titre est dérivé d’un terme lié à ce thème. Plutôt que de se concentrer sur le passé, et sur un lieu souvent conçu comme étant quelque part « là-bas », Ici et Après place les idées, l’expérience et l’imagination de chacun au centre, dans l’espace et dans le temps, en direction de l’avenir, quel qu’il soit.

Cette démarche cherche à fournir un contrepoint au schisme entre les conceptions

monochromatiques et figées de la Palestine, et les nombreuses, diverses et divergentes

spéculations, expériences vécues, imaginations, critiques et idées que l’exposition Ici et Après tente d’explorer.

L’exposition sera accompagnée d’un programme public qui sera annoncé ultérieurement.

Tekiano avec communiqué