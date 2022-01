Exposition “Vie de chien” par Kais Ben Farhat à la galerie Saladin du 8 au 23 Janvier 2022

Une exposition photographique intitulée “Vie de chien” est proposé par Kais Ben Farhat à la galerie Saladin sis Sidi Bou Said du 8 au 23 Janvier 2022. À sa manière et avec son objectif de photographe, c’est un slam pour les chiens abandonnés, libres et errants que scande Kais Ben Farhat.

Les photos de Kais Ben Farhat très épurées, tendres malgré la réalité brutale qu’elles saisissent, sont d’abord une interpellation de toutes nos consciences molles qui préfèrent toujours regarder ailleurs.

Le photographe tunisien invite le public à regarder une réalité palpable et, sans apitoiement, à mesurer la volatilité de la cause animale. Ces chiens égarés dans les méandres ruraux et les labyrinthes urbains, il les regarde en face, fixe leur image et sait parfaitement capturer les paradoxes entre errance vagabonde et liberté animale.

Le photographe parvient aussi à délimiter le hiatus qui sépare un chien isolé et une meute, l’écart parfois imperceptible entre un animal qui batifole et un autre qui a faim.

Sans forcer le trait ou plus précisément les contrastes, Kais Ben Farhat rend simplement

compte d’un pan du réel sans omettre d’en souligner la beauté à la fois cruelle et fugace…

Kais Ben Farhat rassemble ces photographies depuis cinq ans et sa rencontre impromptue avec un cabot naufragé à Zaghouan, instaure un univers plastique et éthique, interroge nos regards et inverse les perspectives. C’est ainsi qu’à l’image des philosophes cyniques, il se met lui aussi dans la peau d’un chien et nous place résolument dans une révolution copernicienne…

La Galerie Saladin est ouverte du Mardi au dimanche de 14h à 20h.

Tekiano avec communiqué