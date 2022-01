Tunisie: Aucune hausse prévue des prix du pain subventionné

Le ministère du Commerce a indiqué, dans un communiqué publié jeudi, qu’il n’a pas l’intention d’augmenter les prix des pains subventionnés de 400g et de 220 g. Les prix du pain subventionné en Tunisie est de 190 millimes pour le pain de 220g et 230 millimes pour le paix de 400g.

Il existe 3311 boulangeries classées qui fournissent les différentes régions de la République d’une quantité qui répond aux besoins de la consommation nationale, soit 8 millions de pains subventionnés par jour “, assure le ministère. Et de rappeler que ” “.

Le ministère a, par ailleurs, souligné qu’il n’envisage pas de lever la subvention, précisant que ” ce dossier pourrait être examiné dans le cadre d’une réforme participative visant à orienter la subvention vers ses vrais bénéficiaires, sans pour autant toucher au pouvoir d’achat des tunisiens. D’après la même source, certaines boulangeries non classées qui sont les seules autorisées à fabriquer du pain spécial et qualité supérieure dont le poids ne dépasse pas les 150 g, ont violé la législation relative à la fabrication et à la commercialisation du pain.



Ces boulangeries, ajoute le ministère, ont commercialisé des pains de 170g et de 180g à des prix variant entre 250 et 300 millimes sans informer le consommateur, soulignant que des mesures ont été prises à l’encontre des contrevenants. Les opérations de contrôle économique se poursuivront quotidiennement afin de lutter contre toutes les formes de fraude, prévient le ministère, appelant les différents intervenants du secteur à se conformer à la législation en vigueur.

Selon un rapport du budget de l’Etat de 2022, le gouvernement compte consacrer une enveloppe de 3,7 milliards de dinars aux produits de base, contre 2,2 milliards de dinars en 2021. Ainsi, 3 milliards seront alloués au secteur des céréales alors que 480 millions de dinars seront destinés au secteur de l’huile végétale.