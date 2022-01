Exposition ‘Les Beys Husseinites’ (البايات الحسينيون) du 13 janvier au 31 décembre 2022

Le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar-Saïd abrite une exposition ‘Les Beys Husseinites’ (البايات الحسينيون) qui s’ouvrira au public le 13 janvier et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2022.

L’exposition s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine Tunisien de la collection du palais Ksar-Saïd. C’est une occasion pour revisiter l’histoire des beys. Les œuvres exposées représentent une collection singulière témoignant de la vie des beys et sur les symboles du pouvoir.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir lors de cette exposition qui s’installe à Ksar Said, un aperçu historique des différentes périodes du régime beylical et des tableaux réalisés par les artistes pionniers du régime beylical : Hédi Khayachi, Ahmed Osman, Noureddine Khayachi, Mohamed Mtimet et Mohamed Chedly Bey.

Au programme de l’exposition également des portraits restaurés par l’équipe du laboratoire de conservation, de restauration, des biens culturels.

L’exposition ‘Les Beys Husseinites’ sera ouverte tous les jours durant toute l’année 2022 sauf les lundis; de 10h00 à 15h00. Le protocole sanitaire, y compris le pass sanitaire, est appliquée.

L’inuguration aura lieu le 12 janvier à 15h et sera présidée par Dr. Hayet Guettat Guermazi, Ministre des Affaires Culturelles. droits d’entrée : 05 dinars.

I.D.