CAN 2022, Match Algérie vs Sierra Leone: Où regarder le match des Fennecs du 11 janvier

Les fennecs entament leur premier match à la CAN 2022 au Cameroun. Les Algériens affrontent leurs homologues de Sierra Leone mardi 11 janvier 2022. Le Match Algérie vs Sierra Leone est joué à 14h sur la pelouse du stade du complexe sportif de Japoma.

L’Algérie, vainqueur de la Coupe Arabe FIFA 2021 face à la Tunisie et championne d’Afrique en titre lors de la CAN 2019, est parmi les favoris pour remporter cette édition 2022 au Cameroun.

Elle affronte ce premier match face à une modeste équipe de Sierra Leone, qui participe à la CAN pour la 3ème fois de son histoire. L’Algérie s’affiche comme la plus forte de ce groupe E composé aussi de la Guinée Équatoriale et de la Côte d’Ivoire.

Vous pouvez regarder le match Algérie vs Sierra Leone en direct live sur la chaine BeIN SPORTS 1 et la chaine allemande Sportdigital Fussball. Le streaming du match Algérie vs Sierra Leone de la CAN 2022 est accessible sur beinconnect.

