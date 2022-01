Ooredoo met en jeu 10.000DT Cash à l’occasion du match des aigles de Carthage à la CAN 2022

A l’occasion de l’aventure africaine des Aigles de Carthage à la CAN 2022 au Cameroun, Ooredoo lance un jeu spécial pour ses clients, avec des gains cash…

Pour participer et tenter de gagner l’un de ces lots, il suffit de recharger 3DT ou plus la veille du premier match de la Tunisie lors de la phase des groupes, mardi 11 janvier 2022.

2 heureux gagnants seront tirés au sort le jour du match Tunisie vs Mali de la CAN 2022 prévu mercredi 12 janvier 2022, et remporteront 5000DT Cash chacun. Le premier opérateur en Tunisie promet de maintenir le gain tout au long de l’aventure africaine pour multiplier la joie des supporters.

Plus vous rechargerez, plus vous augmenterez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion de faire partie des heureux gagnants !

Les recharges effectuées à partir de l’application My Ooredoo ou l’espace Eddenyalive vous offriront 10 fois plus de chances de gains !

En plus des recharges, les clients peuvent participer gratuitement en remplissant le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo Tunisie.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Facebook et Instagram! Restez connecté avec Ooredoo !

Tekiano avec communiqué