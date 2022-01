Tunisie – météo : Des pluies éparses et possibilité de chute de neige sur les hauteurs ouest

Des pluies éparses sont attendues, mardi 11 janvier 2022, avec possibilité de chute de neige sur les hauteurs ouest de la Tunisie, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM). Les précipitations seront localement orageuses sur le nord et le Sahel.

Le vent soufflera fort près de côtes et sur les hauteurs, à une vitesse qui peut atteindre les 70 km/h. Mer agitée à très agitée.

Les températures toujours en baisse se situeront, durant la nuit, entre 7 et 12 degrés, au nord et dans les hauteurs et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions.