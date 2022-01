Vidéo Buzz: Stromae chante ‘L’Enfer’ sur le JT de TF1, un retour marquant controversé

Le chanteur belge d’origines rwandaises “Stromae” revient sur le devant de la scène,après 7 ans d’absence, avec un nouvel album intitulé “Multitude” . Si le premier titre “Santé” de cet album a été présenté dans un des plus célèbres shows aux USA “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” sur NBC, en France l’artiste de choisit faire son come back sur le téléjournal de 20H de TF1.

La journaliste Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de 20h sur TF1 a invité dimanche soir Stromae pour l’interviewer. Un passage de presque 10 minutes en direct lors duquel la journaliste l’a questionné sur les raisons de son absence mais aussi sur ses états d’âme.

Et c’est sur ce sujet que Stromae rebond pour chanter en play back son nouveau titre “L’enfer” de l’album “Multitude” dont la sortie est prévue pour Mars 2022. Une performance live qui a été vue par des millions de téléspectateurs sur TF1 et plus de 2 millions de fois en 24h sur la chaine du chanteur sur Youtube que nous vous proposons de revoir:

Suite a ce passage et cette performance live inédite, scotchante et bouleversante comme seul Stromae sait proposer, la polémique est tout de suite lancée. Entre les applaudissements des fans, impatients de voir revenir l’artiste sur scène, les puritains ont mal acceuilli cette apparition dans un des journaux TV informatifs les plus suivis en France, censé être neutre et ne pas entrer dans le jeu du show business.

Une certaine limite entre la déontologie journalistique et l’espace du clip est touchée souligne la nouvelobs dans sa critique de ce passage controversé et cette mise en scène jugée embarrassante. Mais 7 ans après l’album “Racine Carré” et le fameux titre “Formidable” dont Stromae a filmé le clip ‘ivre’ dans les rues de Bruxelles, le chanteur tient toujours à ses apparitions décalées, qui font le buzz dans les médias et réseaux sociaux et ça marche! La chaine privée française TF1 et loin d’être mécontente, sa vidéo sur Instagram est classée parmi les plus visualisées..

Stromae a chanté son mal être et ses envies suicidaires dans le titre “L’enfer” en direct et en s’adressant directement à des millions de téléspectateurs, un coup de maitre du Maestro qui se surpasse en terme de créativité et de justesse. Et même si ça dérange, le génie de l’artiste et hautement salué.

