Des films gratuits et payants, séries et télévision gratuite avec l’application HUAWEI Video

HUAWEI Video propose grâce à son application des films gratuits et payants, des séries et du cinéma international éblouissant pour présenter un éventail incroyable de titres nouveaux et passionnants.

En collaboration avec STARZPLAY et Weyyak, regardez des contenus de différents genres exclusivement sur vos téléphones ou appareils Huawei, notamment des drames, des crimes, des comédies et des films d’action.

HUAWEI Video offre à ses utilisateurs un accès illimité à plus de 100 000 heures de contenu vidéo. En tant que plateforme de streaming de vidéo à la demande (VOD) de Huawei Mobile Services, elle ouvre le monde du divertissement à ses abonnés.

Films gratuits sur HUAWEI Video :

Office Christmas Party : Lorsque sa stricte sœur PDG menace de fermer sa succursale, le directeur de la succursale organise une fantastique fête de Noël pour tenter d’attirer un gros client et sauver la situation, mais la fête tourne terriblement mal. Cette comédie de situation hilarante est un succès pour les fêtes, avec TJ Miller, Jason Bateman, et Jennifer Aniston, Date de diffusion : En direct sur HUAWEI Vidéo. Regardez ici

Dark Waters : Un homme met tout en jeu après avoir découvert un réseau croissant de décès inattendus liés à l’une des plus grandes entreprises du monde. Ce drame historique met en vedette Mark Ruffalo, nominé aux Oscars, et Anne Hathaway.

1917 : Ce film sur la Première Guerre mondiale, récompensé par plusieurs Academy Award, met en vedette George McKay et Dean-Charles Chapman. Le réalisateur Sam Mendes, acclamé par la critique, nous offre une histoire de camaraderie et de bravoure à propos de deux jeunes soldats britanniques qui se rendent derrière les lignes ennemies dans une course contre la montre pour livrer un message qui peut sauver la vie de milliers de soldats.

Séries payantes de STARZPLAY

L.A.’s Finest : Cette comédie policière américaine met en scène Jessica Alba dans le rôle d’une détective de la police de Los Angeles au passé problématique et au style de vie implacable qui pourrait cacher un secret personnel plus important. Cette série crapuleuse met également en vedette Gabrielle Union. Date de diffusion : En direct sur HUAWEI Video. Regardez ici.

Alex Rider : La deuxième saison de cette série d’action suit le parcours d’un adolescent, Alex, qui ne savait pas qu’il avait les compétences requises pour devenir un atout extraordinaire pour l’agence de renseignement britannique MI6. Date de diffusion : En direct sur HUAWEI Video. Regardez ici.

The Good Doctor : La saison 4 voit le retour de Shaun Murphy, le jeune médecin de génie atteint d’autisme et du syndrome de Savant, alors qu’il navigue dans les couloirs délicats du prestigieux hôpital St. Bonaventure de San Jose. En direct sur HUAWEI Video. Regardez ici.

Pennyworth : La série revient avec la deuxième saison de l’histoire d’Alfred Pennyworth, un ancien soldat des forces spéciales vivant à Londres, et comment il en est venu à travailler pour le père de Bruce Wayne. Date de diffusion : en direct sur HUAWEI Video. Regardez ici

Télévision en direct gratuite

HUAWEI Video apporte la fonction “Replay” pour le public lié par le temps. Désormais, les téléspectateurs peuvent revenir en arrière et « Regardez » leur émission préférée même s’ils l’ont manquée aux heures de grande écoute. Gardez un œil sur Kharze Zarqaa ce mois-ci sur AD TV Dimanche-Jeudi, Moatasam Al Nahar et Carmen Lebos jouent dans une histoire sur deux familles unies par de nombreuses conditions et défis difficiles. Une autre série panarabe est Al Wajh Al Akhar, qui met en vedette Majed Al Masry et Nesreen Tafesh en couple, une liaison, un meurtre et un voyage pour retrouver sa sœur. Cette série passionnante peut être vue sur AD TV du Dimanche-Jeudi.

Profitez d’une sélection de nouvelles émissions sur HUAWEI Video de manière simple et pratique. Pour en savoir plus sur HUAWEI Video, veuillez consulter le site Web ci-dessous :

Tunisie: https://consumer.huawei.com/tn/mobileservices/video/

À propos de HUAWEI Video

HUAWEI Video est le service de vidéo à la demande (VOD) natif des appareils HUAWEI et Honor. Lancée en 2016, l’application a gagné une certaine popularité dans la région Asie-Pacifique et est désormais disponible pour les utilisateurs dans plus de 60 pays.

Il s’agit du dernier ajout à l’écosystème croissant des services mobiles Huawei (HMS). Avec une bibliothèque de plus de 10 000 heures de contenu arabe, des millions de vidéos et plus de 1000 heures de contenu international, HUAWEI Video propose des contenus pour toutes les tranches d’âge : des contenus adaptés aux enfants, des films, des documentaires, des fictions et même des concerts. Personnalisé en fonction des centres d’intérêt du téléspectateur, HUAWEI Video vous permet de regarder des contenus de qualité supérieure à tout moment et partout dans le monde.

Pour plus d’informations sur HUAWEI Video, veuillez consulter le site : https://consumer.huawei.com/tn/mobileservices/video/

Tekiano avec communiqué