Match Tunisie vs Mali: Où regarder le match de la 1ère journée du groupe F de la CAN 2022?

Les aigles de Carthage s’apprêtent à jouer leur premier match à la CAN 2022. La sélection Tunisienne de football joue contre son homologue du Mali mercredi 12 janvier 2022 dans le cadre de la première journée du groupe F. Le match Tunisie vs Mali est prévu à partir de 14h00 au stade de Limbé.

Un premier match très attendu par les observateurs pour constater la préparation des tunisiens lors de cette Coupe d’Afrique des nations. L’équipe du Mali n’est pas des plus faciles surtout que plusieurs de ses joueurs talentueux évoluant dans les clubs européens. Cette rencontre Tunisie vs Mali sera dirigée par l’arbitre zambien Janny Shikazwe.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Mali en direct live sur les chaines BeIN SPORTS 1 et Sportdigital Fussball. Le streaming du match Tunisie vs Mali de la CAN 2022 est accessible sur le site de beinconnect.

