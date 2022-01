Ons Jabeur bat Petra kvitova pour la 1ère fois de sa carrière au tournoi de Sydney (vidéos)

La tenniswomen tunisienne Ons Jabeur (10e mondial) a battu sa rivale la tchèque Petra Kvitova (17e classement WTA) sur un score de 6-4 , 6-4 au tournoi de Sydney en Australie. Jabeur remporte un match contre Kvitova pour la première fois de sa carrière.

Le match s’est déroulé dans la matinée du mercredi 12 janvier 2022. Ons Jabeur se qualifie ainsi au quarts de finale du tournoi de tennis australien. La seule façon de gagner contre les coups puissants de Petra selon Ons:

The only way to play Petra’s powerful shots 😀😂 https://t.co/FR1iNr104T — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) January 12, 2022

Ons Jabeur réalise ainsi son premier objectif de l’année 2022, battre une concurrente qu’elle considérait comme sa bête noire sur le terrain et qui n’a jamais réussi à vaincre auparavant.

New Year’s resolution achieved ✅@Ons_Jabeur gets her first career win over Kvitova and in straight-sets!#SydneyTennis pic.twitter.com/bRt3NKXbLc — wta (@WTA) January 12, 2022

La championne tunisienne Ons Jabeur affrontera jeudi lors des quarts de finale du tournoi de Sydney l’estonienne Anett Kontaveit, 7eme mondiale . La tenniswoman tunisienne a réussi lundi, a remporter le premier tour du tournoi de Sydney en Australie , face à l’australienne Astra Sharma (6-4 et 6-3).

Grâce à ses performances exceptionnelles et son ascension dans le classement mondial, Ons Jabeur a été classée meilleure athlète de l’année 2021 au référendum de la TAP. La tunisienne ne cesse de gagner en popularité en Tunisie et dans le monde de part son jeu attirant et sa bonne humeur qu’elle partage avec ses multiples fans sur les réseaux sociaux.

Prochaine étape, la tenniswoman tunisienne ambitionne d’entrer dans le top 5 des meilleures tenniswomen dans le monde. Bon vent!

I.D.