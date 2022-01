Tunisie : Retour du couvre feu et rassemblements annulés à partir du 13 janvier 2022

La présidence du Gouvernement Tunisien annonce le retour du couvre-feu sur tout le territoire tunisien en plus de plusieurs mesures qui devront être adoptées pour lutter contre la propagation du coronavirus et applicables à partir du jeudi 13 janvier 2022.

Suite à la hausse du taux de la contamination par le coronavirus en Tunisie, une réunion du conseil ministériel a été organisée au siège du gouvernement à El Kasbah, suite à laquelle les mesures suivantes ont été prises, principalement l’interdiction de circulation à partir du 10 heures du soir jusqu’à 5 heures du matin et report ou annulation de toutes les manifestations avec des rassemblements dans les espaces ouverts ou fermés.

La présidence du gouvernement a aussi indiqué la nécessité de respecter le protocole sanitaire en vigueur, la distanciation sociale et le port du masque. Le pass vaccinal doit être vérifié en plus de l’intensification des opérations de vaccination massive dans plusieurs gouvernorats du pays. Par ailleurs, il est recommandé de reporter les voyages vers des pays ou l’épidémie sévit et les entreprises sont invités à avoir recours au télétravail.

I.D.