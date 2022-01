L’Académie du Lac organise une kermesse pour soutenir l’association Afreecan

Afin d’inculquer aux élèves le sens des responsabilités, et de faire d’eux de bons citoyens, l’école privé « l’Académie du Lac » a décidé cette année d’organiser une Kermesse avec la contribution des enfants dans le but de collecter des fonds pour l’association « Afreecan ».

Ainsi, c’est dans une ambiance conviviale que les enfants ont tenu des stands avec leurs propres créations. La vente de leurs œuvres à leurs camarades a permis de récolter une petite cagnotte dont la finalité est d’aider d’autres enfants.

L’état d’esprit et la motivation de nos jeunes, pour soutenir leurs prochains, a créé un élan de solidarité sans pareil.

Nous sommes persuadés que l’éducation à l’école ne doit pas être focalisée uniquement sur l’apprentissage des sciences et des lettres mais également orientée vers des valeurs citoyennes conformément au projet d’établissement de l’Académie du Lac qui repose sur les quatre (4) axes suivants :

· Autonomie : pour une meilleure acquisition des savoirs et des compétences.

· Responsabilisation : préparer les élèves à devenir des citoyens autonomes et responsables.

· Développement du moi : confiance en soi, éveil du potentiel de l’enfant.

· Le Numérique.

L’Académie Du Lac est un lieu de vie et de travail reposant sur le principe de la bienveillance et de la fermeté, règle d’or de l’approche de la discipline positive.

Apprendre à vivre ensemble dans le respect et la tolérance et soutenir son prochain sont les devises de l’Académie du Lac pour qui chaque enfant est unique.

Persuadés que nous partageons les mêmes valeurs, notre soutien à « AFREECAN » coule de soi. Car cette association tunisienne de développement humain et culturel a pour but d’ancrer la culture dans les zones reculées et de combattre continuellement l’ignorance. En prenant en charge la scolarité à long terme d’écoliers démunis et en menant à terme des travaux de rénovation dans leurs écoles délabrées, « AFREECAN » offre à de nombreux jeunes les conditions minimales d’éducation et de culture.

Qui aide son prochain dans la gêne trouvera en lui un compagnon dans l’adversité

