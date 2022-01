Lancement de la 9e promotion de l’incubateur Tunisien Lab’ess avec 10 porteurs de projets

L’accélérateur d’innovation sociale Lab’ess continue son engagement auprès de l’entreprenariat social tunisien avec le lancement de la 9e promotion de son incubateur. Ce sont donc 10 nouveaux porteur.e.s de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Sur une période de six mois, l’incubateur Lab’ess accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des pr­oblèmes environnementaux et sociaux.

Ainsi, c’est une formation d’une valeur de 20 000 dinars qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs sensibles à l’impact social.

Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement, de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Après l’étape du bootcamp et des entretiens individuels, ce sont finalement 10 entrepreneur.e.s qui ont été sélectionné.e.s pour faire partie de cette nouvelle promotion de 2022. Des projets innovants et soucieux de l’environnement qui sauront faire rayonner l’économie de demain !

Découvrez les projets des entrepreneurs tunisiens qui font partie de la promotion 2022 de l’incubateur Lab’ess

SYMBIOSE : est un restaurant-concept store de healthy food qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable.

WEFIX : est une plateforme de vente et réparation des appareils électroménagers reconditionnés.

GUYA GANG : est une marque de vêtements et une marketplace pour les marques tunisiennes éthiques et écologiques.

KAINAU : est un laboratoire de conseil, et de production de produits cosmétiques écologiques.

BIOINTRANTS TECHNOLOGIE : est une unité de production de fertilisants organiques et biologiques.

DOUAR LAROUSSI : est un village berbère à Sidi Jedidi aménagé en éco-construction qui exerce dans le tourisme durable.

KASHEKSH : est un atelier de couture upcycling qui valorise les déchets textiles en donnant vie aux chutes de tissus.

YOUTH HUB : est un centre d’apprentissage de l’entrepreneuriat et du design pour les enfants âgés de 6 à18 ans.

RANDOTOUR : propose des expériences insolites de connexion avec l’environnement et la nature.

P`tit P`tit : est une plateforme de partage d’articles pour enfants entre particuliers pour leur donner une nouvelle vie.

Créé en 2012, le Lab’ess est un incubateur de PULSE dédié à la création et au développement durable des acteur.rice.s de l’entrepreneuriat social pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques de la Tunisie.

Le Lab’ess a formé plus de 2000 associations, a permis l’émergence et le développement de 75 projets d’entreprises sociales et a organisé plus de 150 événements autour de l’ESS réunissant plus de 6 000 participants.

Lancé le 1er novembre 2021 l’appel à candidature pour la sélection de sa 9e promotion a su mobiliser les foules : au total ce sont plus de 190 porteur.e.s de projet qui ont postulé pour rejoindre l’incubateur.

Tekiano avec communiqué