Tunisie – météo : Brouillard local samedi avec des nuages passagers

Le temps sera marqué samedi par l’apparition d’un brouillard local le matin sur l’extrême Sud, puis de nuages passagers sur la plupart des régions de la Tunisie.

Les nuages seront parfois intenses sur le Nord et les côtes Est .Vent de secteur Nord au Nord et au Centre, ainsi que de secteur Ouest au Sud, relativement fort, de 20km/h à 40k/h, près des côtes, et faible à modéré, de 10 à 20 km/h, dans le reste des régions .Mer agitée au Nord et moutonneuse dans le reste des côtes .

Les températures maximales oscilleront entre 7 et 11°, dans les hauteurs Ouest, et entre 11 et 15° dans le reste des régions.