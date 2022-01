CAN 2022 : Match Tunisie vs Mauritanie: Où regarder le match du groupe F du 16 janvier?

La Tunisie et la Mauritanie s’affrontent à nouveau dimanche 16 janvier 2022 dans la cadre de la deuxième journée du groupe F de la coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Le match Tunisie vs Mauritanie de la CAN 2022 se joue à 17H au Limbé Omnisport Stadium.

La rencontre qui oppose la Tunisie et la Mauritanie sera dirigée par l’arbitre égyptien Mahmoud El Banna. La Fédération tunisienne de Football a annoncé que 6 joueurs tunisiens sont testés positifs au Covid-19, il s’agit de Mohamed Drager, Naïm Sliti, Issam Jebali, Oussama Haddadi, Yoann Touzghar et Dylan Bronn, ils ne participeront donc pas à ce match et probablement pas au match d’après Tunisie vs Gambie.

Il sera possible de regarder le match Tunisie vs Mauritanie en direct live sur les chaines BeIN SPORTS 1 et Sportdigital Fussball. Le streaming du match Tunisie vs Mauritanie de la CAN 2022 est accessible sur le site de beinconnect.

Tekiano