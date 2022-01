Application Mobile Kolfa, destinée aux agriculteurs tunisiens

Une nouvelle application Mobile destinée aux agriculteurs tunisiens intitulée ‘Kolfa’ (Coût en arabe) est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play. Il s’agit là d’un nouvel outil qui permettra aux agriculteurs un accès facile à l’information sur les coûts des intrants de production au niveau national et régional sans avoir à se déplacer.

Cette application gratuite affiche les prix des intrants et des différents services agricoles disponible en Tunisie à l’instar des semences, plants, engrais, pesticides, services de location des machines agricoles, bétail, fourrages, aliments pour bétail, tarifs appliqués sur les acteurs du secteur biologique…

C’est aussi un outil d’aide à la décision étant donné qu’elle permet aussi aux agriculteurs de comparer les prix pratiqués par les différents fournisseurs d’intrants agricoles et d’éviter ainsi les prix spéculatifs.

L’Application Mobile Kolfa a été développée en partenariat avec l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA) et l’appui financier de l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA).

Vous pouvez télécharger l’application Kolfa disponible sur PLAY store ici https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icarda.onagri

