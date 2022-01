Comment se protéger contre les attaques par “ransomwares”? les conseils de l’ANSI

L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) met en garde contre les attaques par “ransomwares”, qui sont des logiciels malveillants redoutables qui, au moyen de techniques cryptographiques complexes, cryptent les données stockées dans la machine de leur victime (y compris les disques amovibles).

Une fois la machine prise en otage, les pirates contactent leurs victimes, en demandant une rançon contre la “libération” de leurs données. L’ANSI a précisé que les “ransomwares” se propagent à travers l’internet, les réseaux sociaux et les réseaux d’entreprises et ciblent les entreprises et les organismes publics, dont ceux relevant du secteur de la santé.

Pour se protéger de ces logiciels malveillants, l’agence a recommandé de mettre en place une infrastructure logicielle fiable, de sensibiliser les employés et d’adopter les bonnes pratiques de la cyber-sécurité.

Les conseils de l’ANSI pour se protéger contre les ransomwares:

En cas d’attaque par “ransomware”, l’ANSI a appelé à évaluer l’impact des dégâts, signaler l’attaque à l’ensemble des employés, tenter de récupérer les fichiers cryptés, identifier le “ransomware” et nettoyer les machines infectées.

