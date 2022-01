Le film ‘STREAMS’ de Mehdi Hmili projeté en Tunisie dès le 19 janvier (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film ‘STREAMS’ du réalisateur Mehdi Hmili sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 19 janvier 2022. Streams est écrit et réalisé par Mehdi Hmili. La musique originale est composée par l’artiste tunisien Amine Bouhafa qui a reçu le César de la meilleure musique pour le film Timbuktu en 2015.

Le long-métrage de fiction Streams d’une durée de 2H rassemble en tête d’affiche Afef Ben Mahmoud, Zaza, Iheb Bouyahia, Sarah Hannachi et Slim Baccar. Le film Tunisien est le 2ème long-métrage de fiction de Mehdi Hmili après “Thala, mon amour”, sorti en 2016.

La première internationale de Streams a été présentée au Festival Internationale de Film de Locarno. Il a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine attribué à Afef Ben Mahmoud au Festival International du Film du Caire 2021.

B.A. du film ‘Steams’:

Synopsis du film ‘Steams’: Amel, accusée à tort, sort de prison après une affaire d’adultère.

Dans les bas-fonds de Tunis, elle recherche son fils disparu Moumen. Au cours de son périple, Amel fait face à une société tunisienne en pleine chute libre.

Streams est une coproduction entre Yol Film House (Tunisie), Tarantula (Luxembourg), MPM Film (France), Clandestino Production (Tunisie) et Allam Film (USA). Il a été développé dans le prestigieux atelier canadien (Grand Nord) et a reçu le Prix du scénario de l’Institut Français de Tunis et le prix de post-production CineGouna.

Mehdi Hmili est un scénariste et réalisateur Tunisien. Il a étudié le cinéma à Tunis avant d’être diplômé de l’École de cinéma de Paris. De passage en France, il réalise sa courte trilogie sur l’amour et l’exil : « X-Moment » (2009), « Li-La » (2011) et « La Nuit de Badr » (2012).

Son premier long métrage, « Thala Mon Amour » (2016), a été sélectionné dans des festivals de cinéma internationaux comme le Torino Film Festival, les JCC et a remporté plusieurs prix. Sa dernière production « Fouledh » a été sélectionnée à La Fabrique Cinéma au 72e Festival de Cannes

Vous pouvez regarder le film ‘Streams’ dans les salles de cinéma de Pathé Tunisie, Amilcar El Manar, Madart Carthage ainsi que plusieurs autres espaces dont vous pouvez consulter la liste sur la page facebook du film.

