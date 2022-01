Le ciel est dégagé à peu nuageux lundi 17 janvier 2022. Les nuages seront plus denses sur le nord et les côtes Est de la Tunisie.

Une légère hausse des températures sera enregistrée et les maximales seront comprises entre 8 et 12 ° sur les hauteurs et entre 13 et 17° dans le reste des régions.

Vent fort atteignant 50 km/h prés des côtes nord et faible ailleurs.

Mer agitée à très agitée dans le nord.