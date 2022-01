Tunisie – Sonede : Perturbation de la distribution de l’Eau dans le Grand Tunis

Une coupure et des perturbations de distribution de l’eau potable sera constatée mardi à partir de 8h00 du matin, dans les localités d’El Manar 1, le complexe universitaire, Menzah 9, et quelques autres zones à Ras Tabia, Menzah 9A, Menzah 9B, Manar 2, Ennasr 1, Ennasr 2 et El Fawez (Grand Tunis).

Ces perturbations sont causées par des travaux de raccordement d’une partie du canal principal de distribution (diamètre 600 mm), qui sera transféré au niveau de la zone d’El Manar1, a expliqué la SONEDE, lundi, dans un communiqué.

Les travaux sont entrepris dans le cadre de l’aménagement de la route X, par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et de l’aménagement du territoire, ajoute la société, relevant que la reprise de l’approvisionnement en eau se fera progressivement, mardi 18 janvier 2022, à partir de 16h00.

Tekiano avec TAP