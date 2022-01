CAN 2022: L’équipe de la Tunisie la plus touchée par la Covid, 13 cas recensés (liste)

La sélection tunisienne de football qui participe en ce moment à la CAN2022 est frappée par de nouveaux cas positifs dûs au Coronavirus. Pas moins de 13 cas positifs ont été enregistrés parmi les footballeurs tunisiens au Cameroun, soit le nombre le plus important parmi les 24 sélections de la compétition, confirme le site tunisien Kawarji.tn .

La sélection tunisienne est la plus touchée avec six joueurs testés positifs avant le match face à la Mauritanie et sept nouveaux avant la rencontre qui sera disputée face à la Gambie.

les 7 joueurs de foot tunisiens contaminés par le coronavirus en ce moment sont Wahbi Khazri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ali Jemal, Aymen Dahmène, Ali Maâloul, Ghaylène Chaâlali et Mohamed Amine Ben Hmida.

La FTF indique que Ali Jemal, Aymen Dahmene, Dylan Bronn, Oussema Haddadi, Ali Maaloul, Mohamed Amine Ben Hamida, Ghailane Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Yoaann Touzghar, Wahbi Khazri et Issam Jebali ont été placés en isolement et sont périodiquement testés.

Par ailleurs, Naïm Sliti, Mohamed Dräger et Dylan Bronn se sont remis du virus. On ne sait pas encore si ces joueurs guéris participeront au match Tunisie vs Gambie prévu pour jeudi 20 janvier.

Tekiano