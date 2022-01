HEC Challenge: 18e édition sous le thème de L’innovation circulaire du 22 au 29 Janvier 2022

L’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (IHEC Carthage) organise la 18ème édition de son événement “HEC Challenge”, la compétition estudiantine annuelle de création d’entreprises entre des équipes d’étudiants pluridisciplinaires, et ce du 22 au 29 Janvier 2022.

Le thème de l’édition 2022 de HEC Challenge est “L’innovation circulaire : un vecteur de développement inclusif et durable”. Le choix de cette thématique se justifie par l’urgence d’œuvrer pour protéger notre environnement et pointe le défi pour une société plus écologique, plus solidaire et plus équitable, précise l’équipe organistarice dans son communiqué.

L’innovation circulaire repose sur une utilisation optimale des ressources et sur la création de boucles de valeur positives. Elle met l’accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation où le prolongement de la durée d’usage des produits, la réutilisation et le recyclage des composants y est central.

HEC Challenge : objectifs et spécificités

HEC Challenge est une immersion entrepreneuriale unique, destinée aux étudiants de la 2ème année de Master à l’IHEC. L’aventure HEC Challenge leur permettra de développer leur esprit entrepreneurial, de faire émerger de nouvelles idées de projets et de renforcer leur capacité à connaître l’environnement socio-économique et le monde des startups.

L’événement mobilise 96 étudiants répartis en 12 équipes, co-tutorés par 24 mentors professionnels et académiques et accompagnés par des formateurs experts dans divers domaines de l’entrepreneuriat.

L’originalité du HEC Challenge est qu’il implique des étudiants de différentes spécialités : entrepreneuriat, intelligence Marketing et veille stratégique, e-commerce et big data, Marketing digital et tourisme. Cette diversité permettra de créer une synergie génératrice d’idées riches et innovantes au service de notre économie, société et environnement.

HEC Challenge a aussi pour atout de développer le partenariat avec le tissu économique et industriel. Chaque équipe disposera d’un co-tutoring avec un mentor professionnel et un mentor académique et bénéficiera ainsi d’un accompagnement à chaque étape de l’évolution de son projet, sans oublier l’intervention de plusieurs experts de renom, au niveau des formations.

Programme de HEC Challenge 2022

Le lancement du HEC’Challenge aura lieu le 22 Janvier 2022 et aura pour but de présenter les différentes équipes, de leur attribuer leurs mentors et de renforcer leur motivation collective à travers un teambuilding. Une exposition d’œuvres artistiques créées à partir de déchets et de matériaux récupérés, viendrait inspirer et motiver encore plus nos jeunes challengers.

La semaine du 23 au 28 Janvier sera très riche en accompagnement et en coaching professionnel pour permettre aux étudiants de construire leurs idées et de développer leurs Business Models.

La clôture aura lieu le samedi 29 Janvier 2022 et permettra aux équipes finalistes de présenter leurs projets devant un jury de professionnels et académiciens.

